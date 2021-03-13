ملكة الأردن تعلق على حادث مستشفى السلط

أكدت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، على عدم تبرير حادث مستشفى السلط الأردنية.





وكتبت الملكة رانيا، في تغريدة على "تويتر"، "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".





فيما أعلن الطب الشرعي في الأردن، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا انقطاع الاكسجين عن مستشفى إلى 7 حالات وفاة.





ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الإعلام الأردني، علي العايد، اليوم السبت، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا داخل مستشفى السلط، وذلك عقب نقص الأكسجين.





وقال وزير الإعلام الأردني في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية إن السلطات القضائية تقوم بتحقيق مستقل للوقوف على أسباب الحادث.





وأفاد الوزير بأنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في كافة مستشفيات الأردن، وذلك لمواجهة الأمر.



