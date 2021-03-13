نحن في عصر الأفعال.. عبد المحسن سلامة: السودان الأكثر تضررا من ملء السد

قال عبدالمحسن سلامة، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجانب الإثيوبي مازال متعنتا في المفاوضات، معقبا: الطرف الأكثر تأثرا وضررا من ملء السد هو السودان.



وأضاف "سلامة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن العلاقة بين مصر والسودان ليست وليدة العام، معقبا: لدينا أكثر من 2 مليون مواطن سوداني على الأراضي المصرية، منوها إلى أن مصر والسودان دولة واحدة.



وأكمل: هناك رغبة من أجل تأسيس علاقة استرتيجية بين مصر والسودان فعلا وليس قولا، معقبا: في الماضي كنا نتحدث عن الربط الكهربائي والقطار السريع بين مصر والخرطوم ولكن الآن يتم العمل على تطبيق تللك المشاريع.



وأشار إلى أن معظم الدول الأفريقية ترحب بمصر والتعاون المشترك.



