طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

تعد وجبة الماك اند تشيز من الوجبات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويريد العديد من الأشخاص تجربتها بسبب طعهما اللذيذ، ولكن النباتين لا يمكنهم تناولها، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ومبتكرة لعمل ماك اند تشيز نباتي.





مقادير ماك اند تشيز

مكرونة مش مسلوقة

بابريكا





للوجه:

كوب بقسماط

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

بابريكا





لصوص الجبن:

1 ونصف كوب كاجو منقوع

1 ونصف كوب ماء

عصير 12 ليمونة

فص ثوم

1 ملعقة كبيرة مستردة بودرة

2 ملعقة صغيرة نشا

1 ملعقة صغيرة ملح

14 ملعقة صغيرة كركم

بابريكا

شطة





طريقة تحضير ماك آند تشيز نباتي

* في الكبة تخلط جميع مقادير الصوص للحصول على قوام كريمي للصوص





* في قليل من الماء توضع المكرونة على النار مع ملح وفلفل وبابريكا حتى تصبح نصف سلقة





* ويضاف لها الصوص الكريمي وتخلط جيدا





* يخلط البقسماط مع الملح والفلفل والبابريكا





* في بايركس يوضع طبقة من البقسماط





* ثم تضاف المكرونة وفوقها البقسماط





* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي





* وتقدم







