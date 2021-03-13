ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. 8 مواجهات قوية في بطولة بلاك الدولية للاسكواش

السبت 13/مارس/2021 - 04:00 م
البطولة الدولية للإسكواش
البطولة الدولية للإسكواش
Advertisements
يسرى غازى
تقام اليوم السبت 8 مواجهات قوية ضمن بطولة بلاك بول الدولية لسيدات الإسكواش. 

تواجه نور الشربينى الأمريكية صابرينا صبحى  و هانيا الحمامى تواجه الاسكتلندية ليزا ايتكن فيما تواجه الانجليزية سارة جين بيرى المصرية مريم متولى ويثرب عادل تلاقى نادين شاهين  و الهندية جوشنا شينابا تواجه هنا رمضان و الفرنسية ميليسا الفيس أمام الأمريكية اوليفيا فيشتر و الكندية دانيل ليتورنو تلاقى النيوزيلندية جويل كينج. 

كانت بطولة بلاك بول بدأت أمس باقامة 16 مباراة وأسفرت نتاىج المواجهات عن فوز ميليسا الفيس على ايميليا سواينى 3/1 واوليفيا فيشتر على منه ناصر 3/0 وليزا ايتكن على لوسي تورمل  3/2  وهنا رمضان على ندى عباس 3/0 وسنا ابراهيم على دونا لوبان 3/2 وججوليان كورتيس على نادين قطب 3/0 وميار هانى على جنا شيحة 3/0 وايميلى ويتلوك على سيندى ميرلو 3/1 ودانيل ليتورنو على جاسمين هوتون 3/0 ومريم متولى على انيتا مكفيكا 3/0 وسيفا سينجارى سوبر امانيام على اليكساندرا فولر 3/1 وهولى ناوتون على تيسا تيرى لوى 3/1 وميلى تومينسون على انا سيرم 3/2 وفريدة محمد على اينورا فيلارد 3/0 وصابرينا صبحى على ملك فتحى 3/0 وزينه مكاوى على نيكول بنيان 3/0. 

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة خلال المؤتمر الصحفي للبطولة أن عدد الدول المشاركة  18 دولة يشارك بعضها بأكثر من لاعب ويبلغ عدد المشاركين 48 لاعبة. 

وشدد رائف على التزام النادي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية  طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتطبيق كل تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي سبق ونفذها النادي خلال بطولتي ديسمبر 2020  بسبب انتشار فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي

بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي .. اليوم

وزير الرياضة : مصر قادرة على تنظيم البطولات الدولية .. صور

تشهد منافسات شرسة .. رائف: بطولة بلاك بول فرضت نفسها على خريطة الإسكواش العالمية

رائف: بطولة بلاك بول فرضت نفسها على خريطة الإسكواش العالمية

الأربعاء.. بدء وصول لاعبات الإسكواش للمشاركة فى بطولة بلاك بول الدولية

ترشيحاتنا

أول فرمان من موتسيبي بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

فيديو جراف.. فنانون سقطوا من على المسرح .. آخرهم عمرو دياب وإليسا ومحمد رمضان

قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

اعتذر عن الاستمرار مع كارتيرون.. عمرو عبد السلام يعلن الرحيل عن جهاز الزمالك

تونس.. بيان مهم من وزارة الدفاع بشأن لقاح كورونا

فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021