اليوم.. 8 مواجهات قوية في بطولة بلاك الدولية للاسكواش

تقام اليوم السبت 8 مواجهات قوية ضمن بطولة بلاك بول الدولية لسيدات الإسكواش.





تواجه نور الشربينى الأمريكية صابرينا صبحى و هانيا الحمامى تواجه الاسكتلندية ليزا ايتكن فيما تواجه الانجليزية سارة جين بيرى المصرية مريم متولى ويثرب عادل تلاقى نادين شاهين و الهندية جوشنا شينابا تواجه هنا رمضان و الفرنسية ميليسا الفيس أمام الأمريكية اوليفيا فيشتر و الكندية دانيل ليتورنو تلاقى النيوزيلندية جويل كينج.





كانت بطولة بلاك بول بدأت أمس باقامة 16 مباراة وأسفرت نتاىج المواجهات عن فوز ميليسا الفيس على ايميليا سواينى 3/1 واوليفيا فيشتر على منه ناصر 3/0 وليزا ايتكن على لوسي تورمل 3/2 وهنا رمضان على ندى عباس 3/0 وسنا ابراهيم على دونا لوبان 3/2 وججوليان كورتيس على نادين قطب 3/0 وميار هانى على جنا شيحة 3/0 وايميلى ويتلوك على سيندى ميرلو 3/1 ودانيل ليتورنو على جاسمين هوتون 3/0 ومريم متولى على انيتا مكفيكا 3/0 وسيفا سينجارى سوبر امانيام على اليكساندرا فولر 3/1 وهولى ناوتون على تيسا تيرى لوى 3/1 وميلى تومينسون على انا سيرم 3/2 وفريدة محمد على اينورا فيلارد 3/0 وصابرينا صبحى على ملك فتحى 3/0 وزينه مكاوى على نيكول بنيان 3/0.





وأكد محمد رائف مدير عام البطولة خلال المؤتمر الصحفي للبطولة أن عدد الدول المشاركة 18 دولة يشارك بعضها بأكثر من لاعب ويبلغ عدد المشاركين 48 لاعبة.





وشدد رائف على التزام النادي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتطبيق كل تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي سبق ونفذها النادي خلال بطولتي ديسمبر 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.