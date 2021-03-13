دراسة: النوم الجيد يساعد فى علاج إصابات الدماغ

أشارت دراسة جديدة، إلى أن النوم السليم يلعب دورًا مهمًا في شفاء إصابات الدماغ الرضحية وهي نوع من المشكلات المرتبطة بالجهاز العصبي التي تنتج فى الغالب بسبب التعرض لضربات أو اهتزازات عنيفة ويعانى مريض إصابات الدماغ الرضحية من مشكلات عديدة مثل فقدان لوعى لبضع ثوان أو دقائق ، الحساسية للضوء، الحساسية للضوء، القئ، الارهاق او النعاس، الاكتئاب.





استخدمت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Journal of Neurotrauma ، طريقة جديدة تتضمن التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم تطويره في جامعة أوريغون للصحة والعلوم.





ووفقا لما ذكر موقع " thehindubusinessline " استخدم المؤلفون التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص تضخم المساحات المحيطة بالأوعية الدموية التي تحيط بالأوعية الدموية في الدماغ. يحدث تضخم هذه المساحات أثناء الشيخوخة ويرتبط بتطور الخرف.





أشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين ينامون بشكل سيئ لديهم المزيد من الأدلة على هذه المساحات المتضخمة وأعراض ما بعد الارتجاج.





قال المؤلف الرئيسي خوان بيانتينو ، دكتوراه في الطب ، MCR ، أستاذ مساعد لطب الأطفال "علم الأعصاب" في كلية الطب بجامعة OHSU ومستشفى دورنبيشر للأطفال: "هذا له آثار ضخمة على القوات المسلحة والمدنيين على حد سواء".





وأضاف بيانتينو: "تشير هذه الدراسة إلى أن النوم قد يلعب دورًا مهمًا في إزالة النفايات من الدماغ بعد إصابات الدماغ الرضحية - وإذا كنت لا تنام جيدًا ، فقد لا تنظف دماغك بكفاءة."





لاحظ الباحثون أن أسلوبهم الجديد يقيس التغييرات في المساحات المحيطة بالأوعية الدموية في الدماغ ، والتي تعد جزءًا من نظام التخلص من النفايات في الدماغ المعروف باسم الجهاز الجليمفاوي.





قال بيانتينو: "لقد تمكنا من قياس هذا الهيكل بدقة شديدة وإحصاء عدد القنوات وموقعها وقطرها".





كشف الباحثون أنه أثناء النوم ، تقوم هذه الشبكة الواسعة بالدماغ بإزالة البروتينات الأيضية التي قد تتراكم في الدماغ.





استخدمت الدراسة البيانات التي تم جمعها من مجموعة من 56 من قدامى المحاربين مسجلين من قبل المؤلفين المشاركين إيلين بيسكيند ، دكتوراه في الطب ، وموراي راسكيند ، دكتوراه في الطب ، في مركز أبحاث الأمراض العقلية والتعليم والسريري في VA Puget Sound بين عامي 2011 و 2019.





قال بيانتينو: إن الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة لكبار السن، مضيفا أنه: "على المدى الطويل ، يمكننا البدء في التفكير في استخدام هذه الطريقة للتنبؤ بمن سيكون أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الإدراكية بما في ذلك الخرف".



