محافظة البحيرة تطبق مشروع شاري بهدف تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، محمد القرش معاون وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع برايم، المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة وممثلي مركز تغير المناخ ووزارة الزراعة والشركة المصرية للاتصالات وقيادات المديرية وصغار المزارعين، فاعليات ورشة عمل استخدام تطبيق شارى بهدف تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، خلال كلمتها على الدور الكبير الذي تقدمه المحافظة لدعم المزارعين والفلاح البحراوى حيث ان البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية بمساحة 1,9 مليون فدان، مشيرة انه الى جانب التطبيق سيتم التوسع فى فتح المنافذ لاتاحة اكبر فرصة لطرح المنتجات الزراعية والحيوانية بالأسعار التنافسية الأمر الذي سيكون له المردود الكبير على المنتج والمستهلك مباشرة كما سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المزارعين بعقد دورات تسويقية والتصنيع الزراعى

وكذا توعية وتحفيز كافة المزارعين للالتحاق بدورات محو الأمية وتعليم الكبار مع تكثيف الدور الإعلامي والتوعية بالمبادرة والمشروع.

وكما أشاد اللواء محمد بدر، بالتطبيق والذى يعد احدى مميزات الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بإنتاج 65 % من إنتاج الخضروات لذا نعمل جميعا لدعم الفلاح البحراوى.

وقال الدكتور محمد القرش ،أن المشروع ومنصة تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين و يهدف لدعم صغار المزارعين وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، والتدريب ورفع القدرات، ما يساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أكبر.

وأشار القرش، أن التطبيق يربط المزارع ممن يمتلك حيازة أقل من 3 افدنة بالمستهلك بشكل كبير، حيث تم عمل دورات تدريبية وتوعوية وروابط تسويقية و تنشيط الجمعيات الزراعية والتنسيق مع البنوك ودعم المزارعين الصغار والمساهمة فى تنفيذ مراحل للتصنيع الزراعى مشيرا أن ورشة العمل تعد الاولى على مستوى الجمهورية وأنه سيتم تدريب المزارعين على استخدام المنصة في تسويق منتجاتهم.

أوضح المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المديرية وضعت خطة عمل لتطبيق المشروع في كافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت دعم للمزارعين من خلال توفير تدريبات مجانية للمزارعين أون لاين على كيفية استخدام التطبيق.

اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة





