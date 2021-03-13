بسبب كورونا.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قرارا عاجلا بسبب فيروس كورونا المستجد حيث يقضي بمنع استيراد الخيل من بعض الدول الموبوءة.





وبدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني قائلا بأنه لن يتم السماح بدخول أي إرساليات قادمة من تلك الدول .





واوضخ الديحاني ان جميع الارساليات التي ترد للبلاد لابد أن تكون من دول خالية من الأمراض التي تنقلها الخيول.



