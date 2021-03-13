ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا

السبت 13/مارس/2021 - 04:13 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية  قرارا عاجلا بسبب فيروس كورونا المستجد حيث يقضي بمنع استيراد الخيل من بعض الدول الموبوءة. 

وبدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني قائلا بأنه لن يتم السماح بدخول أي إرساليات قادمة من تلك الدول .

واوضخ الديحاني ان جميع الارساليات التي ترد للبلاد لابد أن تكون من دول خالية من الأمراض التي تنقلها الخيول.

وكشف الديحاني إلى أن هذه الإجراءات وضعتها الهيئة بهدف الحفاظ على الفصيلة الخيلية بالكويت  وحمايتها من أي إصابة بأي من تلك الأمراض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة انتشال حوت نافق على شاطئ بالكويت

بعد موافقة النواب.. 11 معلومة عن مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعدى

"بر أمان".. بروتوكول تعاون بين التضامن والزراعة لدعم عمال الصيد

الكويت.. مخاوف من اكتشاف بؤرتين لوباء خطير

ترشيحاتنا

بعد التعدي على طبيبة وسقوطها من شرفة منزلها.. أول تحرك من المجلس القومي للمرأة

رئيس الوزراء: لن يخرج مواطن من منزله في مناطق تطوير القاهرة الخديوية

تونس.. بيان مهم من وزارة الدفاع بشأن لقاح كورونا

شاهد.. مقطع نادر للأميرة ديانا تنظر باستياء تجاه الأمير تشارلز خلال فترة خطبتهما

بعد السفينة الإسرائيلية.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها للهجوم في المتوسط

عضو الأهلي عن اختيار أحمد الطيب للتعليق على مباراة فيتا: استفزاز غير منطقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021