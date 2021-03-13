الأهلي يهنئ فوزي لقجع بعضوية المجلس التنفيذي في الـ فيفا‏

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة لرئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع؛ بمناسبة فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم« FIFA»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF».
وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته في قدرة فوزي لقجع على العمل من أجل تطوير كرة القدم في قارة إفريقيا والوصول بها إلى مكانة أفضل، والتعاون البناء مع كافة الأندية.
وفاز فوزي لقجع بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، خلال الانتخابات التي أجريت أمس بالعاصمة المغربية الرباط.