الأهلي يهنئ فوزي لقجع بعضوية المجلس التنفيذي في الـ فيفا‏

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة لرئيس اتحاد الكرة ‏المغربي فوزي لقجع؛ بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة ‏القدم« ‏FIFA‏»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏





وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته في قدرة فوزي لقجع على العمل من أجل تطوير كرة ‏القدم في قارة إفريقيا والوصول بها إلى مكانة أفضل، والتعاون البناء مع كافة الأندية.



