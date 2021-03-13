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رياضة

الأهلي يهنئ فوزي لقجع بعضوية المجلس التنفيذي في الـ فيفا‏

السبت 13/مارس/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،  التهنئة لرئيس اتحاد الكرة ‏المغربي فوزي لقجع؛ بمناسبة ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة ‏القدم« ‏FIFA‏»، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «‏CAF‏».‏

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته في قدرة فوزي لقجع على العمل من أجل تطوير كرة ‏القدم في قارة إفريقيا والوصول بها إلى مكانة أفضل، والتعاون البناء مع كافة الأندية.

وفاز فوزي لقجع بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات ‏العربية ‏والإسبانية والبرتغالية، خلال الانتخابات التي أجريت أمس بالعاصمة المغربية الرباط.‏
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