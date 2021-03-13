أصل الحكاية| تعرف على تاريخ تقنية المفتاح الذكي للسيارة

من منا لا يريد الرفاهية فى سيارته ، وضمها للتكنولوجيا الحديثة ، فالجميع يريد ان تصبح سيارته افضل سيارة على الاطلاق ، ومن بين هذه المميزات هى المفتاح الذكى الذى يتمنى الجميع ان يكون لديه واحد منه.

ولكن لا يعلم معظمنا ان المفتاح الذى الذى يعتبر جديد على سوقنا المحلى هو موجود منذ عام 1995 ، ولكن كان اختيارى لفترة كبيرة ، لدى العميل ، ولكن اليوم اصبح من ضمن التجهيزات الرئيسية للسيارات مثل السيارة بيستون T77 الجديدة.

واكد الخبراء ان الفرق بين نظام المفتاح الذكي والريموت كونترول، إن الريموت يجب الضغط عى أحد الأزرار الموجودة في الريموت حتى يعمل، لكن نظام المفتاح الذكي أسهل بكثير لأنه يرسل إشارات طوال الوقت ولم تقترب من السيارة والمفتاح معاك تلتقط الحساسات الموجودة في السيارة إشارة المفتاح وتقوم بفتح إقفال الأبواب تلقائيا.

أو عند الضغط على الزر الموجود في مقبض الباب، وهذا الأمر هو الذي جعل كثير من الناس تسميه نظام الدخول بالبصمة، رغم إنه ليس له علاقة بالبصمة، وتستطيع عن طريق المفتاح الذكي تشغل أو اطفاء السيارة بضغط زر التشغيل الموجود في السيارة.

و يملك هذا النظام مجموعة من الحساسات مهمتها تحدد مكان المفتاح الذكي، وهل هو قريب من السيارة أو غير موجود حتى تسمح بتشغيل السيارة وفتح الأبواب أو لا .

و في حال كان المفتاح بعيد عن السيارة، والحساسات لم تتعرف على المفتاح الذكي يصبح من المستحيل فتح السيارة أو تشغيلها، وفي حال تعطل بطارية المفتاح الذكي يوجد في الريموت أو المفتاح ، مفتاح خفي يتم سحبه ثم تقوم بفتح الباب، وفي الغالب يكون مدخل المفتاح مخفي في أسفل مقبض الباب.