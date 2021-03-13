الدوريات الخمس الكبرى.. مانشستر سيتي نمبر 1 وليفربول أسوأ الأبطال





أبطال الدوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي، هم ليفربول " الدوري الإنجليزي" - ريال مدريد " الدوري الإسباني" - بايرن ميونخ " الدوري لألماني - يوفنتوس " الدوري الإيطالي" - باريس سان جيرمان " الدوري الفرنسي".





في الموسم الحالي نجد أن بطلا واحدا من أبطال الدوريات الخمس الكبرى، هو من يتصدر جدول ترتيب الدوري الذي يشارك هذا الموسم، وهو بايرن ميونخ والذي يحتل قمة البوندسليجا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني، ويوفنتوس المركز الثالث أيضا في الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بينما ليفربول هو أسوأ بطل، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





ويعد مانشستر سيتي هو نمبر 1 في الدوريات الخمس الكبرى من حيث الأعلى حصدا للنقاط برصيد 68 نقطة حتى الآن.





و روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ هو الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الخميس الكبرى هذا الموسم برصيد 31 هدفا.

شهدت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا " بيج 5" هذا الموسم، تراجعا كبيرا في مستويات أبطال الموسم الماضي، وعلى رأسهم ليفربول الذي يقدم نتائج كارثية في الدوري الإنجليزي.