ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير خارجية غينيا يصل القاهرة على رأس وفد قادما من الإمارات

السبت 13/مارس/2021 - 04:51 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وزير خارجية غينيا إبراهيم خليل كابا قادما على رأس وفد من الإمارات فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث دعم التعاون وآخر التطورات خاصة على الساحة الأفريقية . 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول وزير خارجية غينيا والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصولهم قادمين من الإمارات. 

وكان السفير "تامر كمال المليجي" سفير مصر في كوناكري قد إلتقى مع الدكتور إبراهيم خليل كابا وزير الخارجية الغيني الجديد فى 21 فبراير الماضى حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة تقلده لمنصبه وبحث السفير المصري ــ طبقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية  ــ مع الوزير الغيني سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في شتى مجالات التعاون الثنائي واستمرار التنسيق المتميز في مختلف المحافل الأفريقية والدولية.

وأكد السفير المليجي، أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وذلك إيمانًا منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.

وأشاد الوزير الغيني، بتطور العلاقات بين الدولتيّن، والتي اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوناكري في أبريل عام ٢٠١٩، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، مشددًا على التقدير الغيني الكبير للدعم الذي قدمته وتقدمه مصر إلى غينيا في كافة المجالات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبحث تطوير المنشآت.. سفير مصر بغينيا يلتقي رئيس جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري

بقيمة 23 مليون دولار.. الصين تلغي بعضًا من ديونها لدى غينيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نحن في عصر الأفعال.. عبد المحسن سلامة: السودان الأكثر تضررا من ملء السد

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

موجز السوشيال.. رد فعل غريب من ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة.. وخالد الغندور للزملكاوية الغاضبين: مش وقت قلة أدب

الأهلي يهنئ فوزي لقجع بعضوية المجلس التنفيذي في الـ فيفا‏

عضو الأهلي عن اختيار أحمد الطيب للتعليق على مباراة فيتا: استفزاز غير منطقي

اعتذر عن الاستمرار مع كارتيرون.. عمرو عبد السلام يعلن الرحيل عن جهاز الزمالك

Advertisements

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من تقرحات الفم

شاهد .. رينو تصدر شعارها الجديد رسميا

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام