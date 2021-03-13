وزير خارجية غينيا يصل القاهرة على رأس وفد قادما من الإمارات

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وزير خارجية غينيا إبراهيم خليل كابا قادما على رأس وفد من الإمارات فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث دعم التعاون وآخر التطورات خاصة على الساحة الأفريقية .





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول وزير خارجية غينيا والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصولهم قادمين من الإمارات.





وكان السفير "تامر كمال المليجي" سفير مصر في كوناكري قد إلتقى مع الدكتور إبراهيم خليل كابا وزير الخارجية الغيني الجديد فى 21 فبراير الماضى حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة تقلده لمنصبه وبحث السفير المصري ــ طبقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية ــ مع الوزير الغيني سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في شتى مجالات التعاون الثنائي واستمرار التنسيق المتميز في مختلف المحافل الأفريقية والدولية.





وأكد السفير المليجي، أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وذلك إيمانًا منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.





وأشاد الوزير الغيني، بتطور العلاقات بين الدولتيّن، والتي اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوناكري في أبريل عام ٢٠١٩، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، مشددًا على التقدير الغيني الكبير للدعم الذي قدمته وتقدمه مصر إلى غينيا في كافة المجالات.



