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أخبار العالم

ملك الأردن يأمر بإقالة مدير مستشفى السلط.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 04:25 م
ملك الأردن يأمر بإقالة
ملك الأردن يأمر بإقالة مدير مستشفى السلط
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قسم الخارجي
أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم السبت، بإقالة مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وظهر ملك الأردن داخل مستشفى السلط وهو يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، التي أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل.

وخلال حديثه، وبخ العاهل الأردني مدير مستشفى السلط مطالبا إياه بالاستقالة، وبدا غاضبا، حسبما أظهر مقطع فيديو منتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات تقدم باستقالته، بعدما انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص. 

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