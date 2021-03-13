تحرك عاجل لسلاح الجو السعودي باتجاه اليونان .. ماذا يحدث؟

وصلت منذ قليل ‏طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى ‎اليونان للمشاركة في تمرين عسكري.





ومن المقرر أن تنفذ ‏القوات الجوية الملكية السعودية واليونانية تمرينا في جزيرة تكريت بالبحر المتوسط بحسب صحيفة عكاظ السعودية.









وكان ‏نائب قائد ‎القوات الجوية الملكية السعودية قد اطمأن على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك.









وفي سياق اخر؛ اعلنت وزارة الدفاع أنَّ القوات الجوية الملكية السعودية تخرج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي.



