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أخبار العالم

تحرك عاجل لسلاح الجو السعودي باتجاه اليونان .. ماذا يحدث؟

السبت 13/مارس/2021 - 04:37 م
سلاح الجو السعودي
سلاح الجو السعودي
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محمود نوفل
وصلت منذ قليل ‏طائرات القوات الجوية الملكية السعودية  إلى ‎اليونان للمشاركة في تمرين عسكري. 

ومن المقرر أن تنفذ ‏القوات الجوية الملكية السعودية واليونانية  تمرينا في جزيرة تكريت بالبحر المتوسط بحسب صحيفة عكاظ السعودية.


وكان ‏نائب قائد ‎القوات الجوية الملكية السعودية قد اطمأن على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك.


وفي سياق اخر؛ اعلنت وزارة الدفاع أنَّ القوات الجوية الملكية السعودية تخرج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت قبل يومين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن القوات البرية الملكية السعودية تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر3 مع القوات البرية الأمريكية.
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