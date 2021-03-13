الأردن.. الطب الشرعي يسلم المتوفين السبعة في حادث انقطاع الأكسجين لذويهم

أعلن مدير مركز الطب الشرعي الأردني عدنان عباس، اليوم السبت، أنه تم تسليم جثامين المتوفين السبعة في حادث انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط لذويهم.





وقال عباس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع المتوفين كان سبب وفاتهم نقص الأكسجين، وهم من المصابين بفيروس كورونا المستجد.





من جانبها، أكدت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت على عدم تبرير حادث مستشفى السلط الأردنية.





وكتبت الملكة رانيا في تغريدة على تويتر: "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".





وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن هناك أمرًا ملكيًا ساميًا لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته من الحكومة على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وأضاف دودين خلال مداخلة هاتفية على شاشة التلفزيون الأردني، أن هناك تحقيقًا جاريًا على مستويين، الأول فوري وشامل وعادل وواضح ستعلن نتائجه بكل شفافية ووضوح على الملأ، مبينًا أن التحقيق الثاني سيكون موازيًا للأول من خلال النيابات العامة والسلطة القضائية المستقلة التي ستخرج بنتائج ضمانًا للنزاهة والحيادية.



