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فن

السينما السودانية ضيف شرف مهرجان الأقصر الأفريقى

السبت 13/مارس/2021 - 04:45 م
سيد فؤاد
سيد فؤاد
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أحمد إبراهيم
يحتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالسينما السودانية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد حيث تم اختيار السودان لتكون ضيف شرف المهرجان بالإضافة لمحاور كثيرة داخل المهرجان تخص السودان منها عرض 5 أفلام سينمائية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، وستقدم حفل افتتاح المهرجان المذيعة السودانية تسنيم رابح.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن إدارة المهرجان أعلنت عن الاحتفاء بدولة السودان في المهرجان بدورته العاشرة منذ شهر ديسمبر الماضي وحاليا نستكمل الشكل النهائي للاحتفاء.

ويشارك في الدورة العاشرة 5 أفلام سينمائية سودانية هي : (استمع الي رقصتي " للمخرجة علياء سر الختم وهو مشارك في المسابقة الرسمية للفيلم القصير ، وفيلم " حفنة تمر " إخراج هشام حسن سيعرض في القسم الرسمي للمهرجان ، بالإضافة لافلام من ذاكرة السينما السودانية " ايقاعات الانطونوف " و" النجوم الزرقاء " و" ستموت في العشرين ".

كما يشارك سينمائيون من السودان في لجان التحكيم مثل المخرج حجاج كوكا والسينمائي طلال عفيفي بالإضافة لمشاركة وفد سينمائي كبير من دولة السودان مع الاحتفاء بالتراث السوداني في حفلي الافتتاح والختام.

كما يشارك اثنان من الشباب السوداني في ورشة المخرج سعد هنداوي لصناعة الفيلم ، وتقام ندوة رئيسية عن السينما السودانية في السنوات الأخيرة وأيضا سيكون هناك نشرة خاصة عن تاريخ السينما السودانية. 

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان : اختيار السودان جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السينمائي السوداني في الأعوام القليلة الماضية كما وكيفا ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى كمهرجان برلين وفينسيا وتورينتو وغيرها.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة ، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير  سمير صبري والنجم محي إسماعيل.
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