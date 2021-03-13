شاهد| كيف تتعامل زوجة نجم شهير أمام معجباته

قالت الفنانة لورا عبد الأحد، زوجة شريف منير، إنها توقفت عن العمل بالفن بعد فترة قصيرة وطريق قصير من مشوارها الفنى، وذلك لأنها كانت لم تجد أي بديل لها في التربية والاهتمام بأطفالها، منوها إلى أنها تعودت على حب معجبى الفنان شريف منير وحتى إنها أصبحت لم تشعر بحزن عند تصوير المعجبات جانب زوجها،







ومن جانبها أضافت "الدكتورة داليا حسين"، زوجة المنتج السينمائى جمال العدل، خلال استضافته فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن زوجها هو من شجعها على استكمال الدراسات العليا وعملها أيضا بالدكتوراه في الجامعة، كاشفة أن حياتها تحولت إلى الأفضل بسبب دعم زوجها، معقبا "انا راى لو الست مش ناجحة الراجل مش هيكون ناجح، لأن هما اللي بيشجعوا بعض، فيجب على الزوجة أن تنجح كأم، والزوج أن ينجح في عمله".







ومن جانبها أكدت فاتن موسي زوجة مصطفي فهمي، أنها طول الوقت كانت تتمني أن تتزوج من شاب وسيم، معقبا "الله عز وجل كرمني برجل وسيم وأيضا سوبر ستار، مكملة أن زوجها مصطفي ضحكته بتحلى الدنيا وبيكون شخص محب للدنيا والحياة"، مشيرة إلى أن زوجها وسيم ومن الطبيعي أن يعجب به الكثير من الفتيات، وبالفعل أنها تأخذ هذا الموضوع بهدوء وببساطة شديدة.







وأشارت "زوجة مصطفي فهمي"، إلى أنه يجب على كلا من المرأة والرجل أن يكون لديهم ثقة بالنفس، حتى لا تتسرب المشاكل إلى حياتهم الزوجية، معقبة "إن الله جميل يحب الجمال، ولم يقلقني تماما جمال ووسامة زوجي، ولكن عكس ذلك أنها أكثر ما يميز زوجها جماله الداخلي والخارجي".







ومن جانبها أوضحت فيفيان سامي زوجة الفنان ادوارد، أنها حضرت خطوبة زوجها الأولى، ولكن بعد وقت طويل قابلته وبالفعل ارتبطوا وتزوجوا، مشيرة إلى أن ادوارد كان يصر على انجاب طفل اخر بعد ابنه الكبير حتى ينجب الابنة، وذلك بسبب حبه الشديد للبنات، معقبة "ربنا رزقنا بماريا وبشكر ادوارد انه اصر عليها علشان هي اقرب شخص ليا".

