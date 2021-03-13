شاهد .. رينو تصدر شعارها الجديد رسميا

كشفت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، عن تحديثها الجديد لشعارها الايقونى الشهير، لكى تتواكب مع التحديثات المستمرة فى شعارات الشركات الاخرى مثل بيجو ونيسان وفولكس فاجن.





كان شعار رينو الجديد قد ظهر للمرة الاولى على سيارة رينو 5 الاختبارية ، ولكن تم تعميمه اليوم رسميا على جميع طرزاتها القادمة ، واصبح الشعار الرسمى للعلامة التجارية.





واوضحت شركة رينو ان شعارها الجديد سيظهر لأول مرة على سيارة إنتاجية في عام 2022، وذلك في الإصدار الإنتاجي من رينو 5 موديل 2023، وسيُستخدم على جميع سياراتها بحلول 2024.





وقال جيل فيدال، مدير التصميم في رينو، إن رد الفعل الجيد على الشعار في السيارة الاختبارية هو ما دفع الشركة لاعتمادة رسميًا.





واضاف فيدال: "لقد أعدنا التفكير في الأمر ليُصبح أكثر إبداعًا وبساطة وذا مغزى، بدون تأثيرات أو ألوان زائدة عن الحاجة، مع استيلاء عصري على الخطوط، وهو جزء أساسي من تراثنا الجرافيكي".





والجدير بالذكر أن الشعار الماسي لشركة رينو موجود منذ 1925 ، إلا أنه تم تحديثه عدة مرات على مر السنين، حيث تم تصميم أحدث نسخة ثلاثية الأبعاد من الشعار لأول مرة في عام 1992 .