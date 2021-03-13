ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. رينو تصدر شعارها الجديد رسميا

السبت 13/مارس/2021 - 04:57 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

كشفت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، عن تحديثها الجديد لشعارها الايقونى الشهير، لكى تتواكب مع التحديثات المستمرة فى شعارات الشركات الاخرى مثل بيجو ونيسان وفولكس فاجن.


كان شعار رينو الجديد قد ظهر للمرة الاولى على سيارة رينو 5 الاختبارية ، ولكن تم تعميمه اليوم رسميا على جميع طرزاتها القادمة ، واصبح الشعار الرسمى للعلامة التجارية.


واوضحت شركة رينو ان شعارها الجديد سيظهر لأول مرة على سيارة إنتاجية في عام 2022، وذلك في الإصدار الإنتاجي من رينو 5 موديل 2023، وسيُستخدم على جميع سياراتها بحلول 2024.


وقال جيل فيدال، مدير التصميم في رينو، إن رد الفعل الجيد على الشعار في السيارة الاختبارية هو ما دفع الشركة لاعتمادة رسميًا.


واضاف فيدال: "لقد أعدنا التفكير في الأمر ليُصبح أكثر إبداعًا وبساطة وذا مغزى، بدون تأثيرات أو ألوان زائدة عن الحاجة، مع استيلاء عصري على الخطوط، وهو جزء أساسي من تراثنا الجرافيكي".


والجدير بالذكر أن الشعار الماسي لشركة رينو موجود منذ 1925 ، إلا أنه تم تحديثه عدة مرات على مر السنين، حيث تم تصميم أحدث نسخة ثلاثية الأبعاد من الشعار لأول مرة في عام 1992 .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا .. كيا تغير شعارها على المقر الرئيسي في كوريا الشمالية

كيا KIA تطلق الشعار الجديد بتقنية البث المباشر خلال ساعات.. فيديو

بعد كيا و نيسان.. جنرال موتورز GM تغير شعارها لأول مرة منذ عام 1964

شعار مونديال اليد يظهر في مدينة نصر

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

ترشيحاتنا

حكام مباراتي السبت في الدوري الممتاز وكأس مصر

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

في مقدمتهم سامح شكري وزير الخارجية.. 5 وزراء في لجان البرلمان غدا

مساحات تصل إلى 80 مترًا.. محافظة القاهرة تعلن بيع محلات ووحدات إدارية بالسلام

أغربها الفلفل الأسود.. 3 مكونات طبيعية من منزلك لـ علاج نزلات البرد

مش وقت قلة أدبك.. خالد الغندور يرد على الزملكاوية الغاضبين من عودة كارتيرون.. شاهد

Advertisements

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من تقرحات الفم

شاهد .. رينو تصدر شعارها الجديد رسميا

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام