راموس يقود ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

خوض مواجهة إلتشي اليوم، السبت، ضمن منافسات





واستعاد ريال مدريد خدمات سيرجيو راموس وإيدين هازارد، بينما يغيب الثنائي مارسيلو، وألفارو أودريوزولا، بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: راموس - فاران - ناتشو - ميندي

الوسط: فالفيردي- كاسيميرو - إيسكو

الهجوم: فينيسوس جونيور - بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة.

ويسعى ريال مدريد في مباراة اليوم لاستعادة توازنه بعد أخر تعادلين أمام ريال سوسيداد وجاره أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.

أعلن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيالجولة 27 من الدوري الإسباني.