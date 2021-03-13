في مقدمتهم سامح شكري وزير الخارجية.. 5 وزراء في لجان البرلمان غدا





تتجه الأنظار غدا الأحد إلى لجان البرلمان، حيث تستقبل لجنة العلاقات الخارجية، وزير الخارجية سامح شكري، والذي يكتسب حضوره أهميه في ظل الانتقادات الحقوقية التي تعرضت لها مصر ، بحضور الوزير سامح شكري غدا الأحد للجان البرلمان سيكون جزءا من حضور وزاري متمثل في 4 وزراء آخرين بخلاف الخارجية، وهم وزراء المالــية، التجارة والصناعة، البترول، والتعــاون الدولي.





ويرتبط الحضور الحكومي للبرلمان بمناقشة البيانات التي ألقاها الوزراء في الجلسة العامة، ليتم مناقشتها تفصيليا في اللجان، وجزء آخر مرتبط ببروتوكولات تعاون اقتصادية بين مصر وإيطاليا.





وبشكل تفصيلي فإن اللجان النوعية بمجلس النواب، تناقش غدًا الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، في حضور بعض من وزراء الحكومة.





وتناقش لجنة الخطة غدًا الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي؛ من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية؛ بهدف تحسين الخدمة العامة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020.





وتناقش اللجنة أيضًا مشروع حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2019/2020، فضلًا عن مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020.





وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبَي لجنتَي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.





وتعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعًا بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر حول السياسة الخارجية للدولة، والموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية في شأن القضايا الراهنة.





وتستكمل لجنة القوى العاملة، في اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ما يتعلق بخطة عمل الجهاز، بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.. وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة





وتناقش لجنة الصناعة طلب إحاطة بشأن عدم البدء في إنشاء المدينة الصناعية بمدينة أطفيح- محافظة الجيزة، على الرغم من صدور قرار جمهوري بإنشائها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.





أما لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فتناقش ما ورد من بيانات الوزراء أمام المجلس والمحالة إلى اللجنة، وذلك في ما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعقيب وزارة التجارة والصناعة عليها، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.





وتستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012، وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا"؛ لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، بحضور محمد معيط وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.





وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021؛ لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.