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أخبار العالم

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

السبت 13/مارس/2021 - 04:38 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيانا هاما بشأن العمالة الوافدة لدي المملكة حيث نفت صحة الأنباء التي تم تداولها عن إلغاء الوزارة لبلاغات الهروب عن بعض العمالة المهنية لتصحيح أوضاعهم، بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردتها اليوم السبت، حيث قالت إن العمالة التي يوجد عليها بلاغات تغيب قبل إطلاق المبادرة يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها بحسب ماذكر موقع اخبار 24 .

وجدير بالذكر  أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، تدخل حيز التنفيذ بدءًا من غد الأحد.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. 

كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر في حال انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، بجانب انها تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.

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