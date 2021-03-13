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رياضة

تعادل سلبي بين تشيلسي وليدز يونايتد في الدورى الانجليزي

السبت 13/مارس/2021 - 04:39 م
تشيلسي
تشيلسي
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عبدالله هشام
حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء تشيلسي ومنافسه ليدز يونايتد، في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الأسبوع رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر تشيلسي علي مجريات المباراة ونجح في الوصول لمرمى المنافس إلا أن سوء التوفيق واستماتة الدفاع أجلت تعديل نتيجة اللقاء الجاري . 

وسدد تشيلسي علي مرمي ليدز 15 مرة منها 8 بين الثلاث خشبات بينما سدد ليدز 7 كرات 4 منها فقط علي مرمي البلوز . 

واستحوذ فريق تشيلسي علي الكرة بنسبة 62% مقابل 38 % لصالح ليدز. 

بدأ توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المباراة بتشكيل  كالتالي : 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أندريس كريستنسين – أنطونيو رودريجر

الوسط: بن تشيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت

الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كريستيان بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يأتي ليدز في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.
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