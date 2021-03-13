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أخبار العالم

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

السبت 13/مارس/2021 - 04:46 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية  إبراهيم ملحم بإصدار قرار بغلق كل المحافظات لمدة 5 أيام اعتبارًا من صباح الإثنين المقبل. 

وبحسب شبكة القدس الإخبارية؛ فقد بين ملحم أن القرار يشمل إغلاق المدارس والجامعات باستثناء دراسة التوجيهي، والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية يقررها كل محافظ.


وكانت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم السبت، أعلنت عن جهوزيتها لكل السيناريوهات والتوجيهات التي ستصدر عن مجلس الوزراء، في ظل إدارة أزمة فيروس "كورونا".

فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، من تفشي غير مسبوق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد. 

وقالت الصحة الفلسطينية إن الوضع الوبائي في فلسطين "خطير جدا" وتفشي فيروس كورونا في البلاد "لم يسبق له مثيل". 

يأتي ذلك مع إعلان الصحة الفلسطينية عن دخول البلاد للموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد. 
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