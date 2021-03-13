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محافظات

بـ 90 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي طوخ القراموص بأبو كبير

السبت 13/مارس/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي طوخ القراموص بمركز أبو كبير والمقام بتكلفة 90 مليونا و 75 ألف جنيه ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة الي خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

 

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

 

فيما أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير بتكلفة 90 مليونا و 75 ألف جنيه ويشمل المشروع إنشاء محطة رفع وشبكات إنحدار بطول 30.3 كم وخطوط طرد بطول 5.1 كم مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 96%, وبلغت نسبه تنفيذ شبكات الإنحدار 98% ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 100 % والإنشاءات المدنية 83 % والأعمال الكهروميكانيكية إلى 88 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد , ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها.

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