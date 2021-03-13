طلب إحاطة برلماني لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين بالصناديق الخاصة في قنا

تقدم النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، بطلب عاجل للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الصناديق الخاصة بمختلف المصالح الحكومية بالمحافظة.





وأشار الجبلاوى إلى أنه طالب الوزير على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم السبت، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة لعدم وجود شعور بالأمان والاستقرار الوظيفى لهم.



