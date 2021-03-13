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برلمان

طلب إحاطة برلماني لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين بالصناديق الخاصة في قنا

السبت 13/مارس/2021 - 04:49 م
النائب حمادة الجبلاوى
النائب حمادة الجبلاوى
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القسم السياسي
تقدم النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، بطلب عاجل للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الصناديق الخاصة بمختلف المصالح الحكومية بالمحافظة.

وأشار الجبلاوى إلى أنه طالب الوزير على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم السبت، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة لعدم وجود شعور بالأمان والاستقرار الوظيفى لهم. 

واضاف الجبلاوى ان الوزير أكد أن الدولة والوزارة حريصة على استقرار أوضاع العمالة المؤقتة، مؤكدا أنه سيتم تعزيز البند المالى لهم وسيكون هناك تواصل مستمر بالمحافظات لمعرفة الوضع المالى للصناديق الخاصة، مشددا على التزام الوزارة بتوفير المخصصات المالية للصناديق الخاصة فى حالة النقصان.
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