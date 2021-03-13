رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل

اعلنت شركة رينو العالمية انه تم اصدار نسخة جديدة من سياراتها الشهيرة داشيا لوجان فى السوق التركى ، ولكن تحت مسمى تاليانت خلال الاسبوع الحالى .

وتظهر السيارة رينو تاليانت فى الاسواق التركية بمصابيح أمامية ومصابيح خلفية معاد تصميمها وجديدة، وتغيرات فى المصابيح الخلفية التى تمتد على شكل حرف C إلى غطاء صندوق السيارة

بالاضافة الى بعض التعديلات التى ظهرت على رينو تاليانت ، منها تصميم الشبكة الأمامية الجديد ، معززًا بمجموعات المصابيح الأمامية المعاد تشكيلها.

وهناك فارق بين السيارة رينو تاليانت عن السيارة داشيا لوجان ، وياتى فى تصميم العجلات التى تاتى من سبيكة ثنائية اللون .

ولم تكشف شركة رينو عن المقصورة الداخلية للسيارة تاليانت ، ولكن يؤكد الخبراء انها ستكون مشابها للسيارة التقليدية داشيا لوجان

ولم تذكر ايضا شركة رينو اى معلومات عن محرك تاليانت ، الا ان الخبراء سؤكدون ان السيارة الجديدة ستستمد قوتها من محركات ثلاثية الأسطوانات، ولا توجد محركات ديزل. ومن المحتمل أن تكون قوة المحرك نحو 100 حصان، على أن يتصل بناقل حركة يدوي من ست سرعات.

واكدت شركة رينو ان السيارة رينو تالانت ، سيتم طرحها بالسوق التركى امام العملاء فى منتصف عام 2021 ، والجدير بالذكر ان السيارة لوجان اصبحت فى جيلها الثالث ، حيث انها بدأت فى الظهور بالاسواق العالمية لاول مرة عام 2004 .