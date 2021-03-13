ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل

السبت 13/مارس/2021 - 06:01 م
رينو تاليانت
رينو تاليانت
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة رينو العالمية انه تم اصدار نسخة جديدة من سياراتها الشهيرة داشيا لوجان فى السوق التركى ، ولكن تحت مسمى تاليانت خلال الاسبوع الحالى .

وتظهر السيارة رينو تاليانت فى الاسواق التركية بمصابيح أمامية ومصابيح خلفية معاد تصميمها وجديدة، وتغيرات فى المصابيح الخلفية التى تمتد على شكل حرف C إلى غطاء صندوق السيارة

بالاضافة الى بعض التعديلات التى ظهرت على رينو تاليانت  ، منها تصميم الشبكة الأمامية الجديد ، معززًا بمجموعات المصابيح الأمامية المعاد تشكيلها.

وهناك فارق بين السيارة رينو تاليانت عن السيارة داشيا لوجان ، وياتى فى تصميم العجلات التى تاتى من سبيكة ثنائية اللون .

ولم تكشف شركة رينو عن المقصورة الداخلية للسيارة تاليانت ، ولكن يؤكد الخبراء انها ستكون مشابها للسيارة التقليدية داشيا لوجان

ولم تذكر ايضا شركة رينو  اى معلومات عن محرك تاليانت ، الا ان الخبراء سؤكدون ان السيارة الجديدة ستستمد قوتها من محركات ثلاثية الأسطوانات، ولا توجد محركات ديزل. ومن المحتمل أن تكون قوة المحرك نحو 100 حصان، على أن يتصل بناقل حركة يدوي من ست سرعات.

واكدت شركة رينو ان السيارة رينو تالانت ، سيتم طرحها بالسوق التركى امام العملاء فى منتصف عام 2021 ، والجدير بالذكر ان السيارة لوجان اصبحت فى جيلها الثالث ، حيث انها بدأت فى الظهور بالاسواق العالمية لاول مرة عام 2004  .

رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل
رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل
رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل
رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

للمرأة العاملة.. هذه السيارة الأفضل لك

ترشيحاتنا

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

التشكيل النهائي لـ لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

السعودية تعلن أرقاما سارة عن التلقيح ضد كورونا

رئيس الوزراء: لن يخرج مواطن من منزله في مناطق تطوير القاهرة الخديوية

بعد السفينة الإسرائيلية.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها للهجوم في المتوسط

عضو الأهلي عن اختيار أحمد الطيب للتعليق على مباراة فيتا: استفزاز غير منطقي

Advertisements

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجديد سفرتك .. طريقة عمل كفتة حسن باشا

رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل

تعرف على مشاكل الأكل قبل النوم