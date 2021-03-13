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رياضة

الأهلي يصطحب شيفا خاصا في رحلة الكونغو

السبت 13/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أصطحبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي الكونغو شيف خاص وكميات من الاطعمة واللحوم في الرحلة إستعدادًا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر بفريق الكرة بالأهلي أن البعثة الحمراء التي غادرت مطار القاهرة اليوم برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي أصطحبت شيف خاص ومتخصص لتعقيم غرف اللاعبين والجهاز الفني بفندق الإقامة هناك ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لموجهة فيروس كورونا.

وقال أن البعثة اصطحبت كميات من اللحوم والدواجن والفاكهه علي متن الطائرة الخاصة التي غادر عليها الفريق الأحمر .
 
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم16 مارس الجاري بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهدت القائمة إستبعاد التونسي علي معلول ووليد سليمان وكريم ندفيد ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف .

وضمت القائمة كل من:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية،  وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

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