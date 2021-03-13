الكويت.. قرار عاجل من النيابة بشأن الفنان المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار





أمرت النيابة العامة في الكويت، باستمرار حبس الفنان طلال سام، المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار في فيديو بعد القبض عليه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، بحسب صحيفة "المجلس" المحلية.





وألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الجمعة، القبض على الفنان طلال محمود السمدان، المعروف بـ "طلال سام"، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار بإلقاء هاتفه المحمول من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في "أنستجرام".





وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أنه "تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية -ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية- والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".





وكان طلال ظهر في المقطع المتداول واقفًا في مكان مرتفع، مرددًا عبارة "جاهزين يا أطفال"، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.





واشتهر الفنان طلال بنشر المقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، حيث أثار القبض عليه حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

النيابة العامة تأمر باستمرار حبس المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار. pic.twitter.com/q0HejyRmtf — المجلس (@Almajlliss) March 13, 2021

#طلال_سام قدوة لكل من يعتبر نفسه مشهور و بعيد عن اي مشاكل او اثارة جدل.. اذا شخص مثل هذا جذي يصير فيه .. والله الصراحة ماقدر اكمل لان الوضع مضحك مبكي — الحداقه بيبي العبدالمحسن (@Bibii6363) March 13, 2021