سعر الذهب اليوم 14-3-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-3-2021، بعد زيادته أمس بمتوسط 6 جنيهات علي الأقل .







وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب نحو 760 جنيها للجرام الواحد .





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وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 869 جنيها للجرام الواحد .





وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 651 جنيها .







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيها







ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب