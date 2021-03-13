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منوعات

كاذبة.. صحيفة بريطانية تفضح ادعاءات ميجان ماركل

السبت 13/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
 مازالت أصداء الحوار الذي أجراه الزوجين الملكيين المنفصلين عن العائلة المالكة هاري وميجان، تثير لغط  داخل المملكة المتحدة البريطانية وخارجها، فقد اطلق الزوجين العديد من التصريحات المدوية حول العائلة خلال فترة تواجدهما بالقصر.

تلك التصريحات المثيرة دفعت الصحف البريطانية للبحث ورائها، من بينها التصريح الذي أدلت به "ميجان" أنه مع دخولها للقصر كزوجة للأمير هاري كان عليها التنازل عن جواز سفرها بالإضافة إلى وثائق مهمة أخرى مثل رخصة قيادتها.

أوضحت ميجان: 'لا يمكنك الذهاب لأي مكان، عندما انضممت إلى تلك العائلة ، كانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأيت جواز سفري ، ورخصة قيادتي ، ومفاتيحي".


ولكن تقصت الصحف البريطانية حول حقيقة التصريح، فقد أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن  ميجان ماركل أمضت  13 إجازة في الخارج على الأقل خلال فترة وجودها في العائلة المالكة ، على الرغم من ادعائها أخذ جواز سفرها منها.

فيما أشار تقرير "ذا صن" أن ميجان زارت 13 دولة أخرى كسائحة قبل مغادرة العائلة المالكة ، مما يعني أنها كانت ستضطر إلى الحصول على جواز سفرها لإظهاره لمسؤولي الحدود.


بالإضافة إلى ثلاث جولات ملكية رسمية في أيرلندا وإفريقيا والمحيط الهادئ ، سافر ميجان وهاري لزيارة أصدقاء من الدرجة الأولى في إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة وكندا بعد زواجهما، كما تم إجراء العديد من الرحلات قبل حفل الزفاف الذي شهد دخول ميغان رسميًا إلى الحظيرة الملكية.

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