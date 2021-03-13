قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يخسر أمام النجم الساحلي 0 - 2

حقق فريق النجم الساحلي الفوز علي منافسه الترجي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب بوعلي لحوار، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري التونسي.





سجل للنجم الساحلى كل من أيمن صفاقي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء و مرتضي بن وناس في الدقيقة 51 .







ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني.





كانت مباراة الترجي امام النجم اخر استعداد لهم قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .





ومن المقرر وصول فريق الترجي التونسي إلى القاهرة غدا الأحد في تمام السادسة مساء، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



