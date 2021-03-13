"الزراعيين" عن بيان حقوق الإنسان : يشبه بيانات النازية

أدان مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية اليوم السبت برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، البيان الصادر عن بعض الدول والتي أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر .





وأشار مجلس النقابة إلى أنه يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا.





وأضاف أن بيان الاتحاد الاوروبي الامريكي بشأن حقوق الانسان المصري يعد أكبر مغالطة في تاريخ العلاقات الدولية ويذكرنا ببيانات النازية حين أعتبرت نفسها واصية علي العالم كله بإعتبار إنها عرق أبيض فمن الواضح أن الاتحاد الاوروبي أراد ان ينقل تهمة قتل الامريكان الأفارقة في الولايات المتحدة من تهمة الحكومة الامريكية إلي تهمة الحكومة المصرية .







وتابع البيان :"يبدو أن عادة نظام أوباما السابق في استخدام تهمة حقوق الانسان لاسقاط النظم السياسية وهدم الدول قد عادت والذي كان نتيجته إسقاط عدة دول عربية مرة واحدة بإسم ديموقراطية الدول النامية فسقطت ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولولا يقظة المصريين للحقت بهم مصر تحت شعار حماية حقوق الانسان الذي شهد في عهد أوباما ومرسي أبشع انتهاكات لحقوق الانسان وبتعليمات مباشرة من السفيرة الامريكية في القاهرة التي تدخلت في الشأن المصري حينذاك في واقعة لم تحدث منذ الاحتلال البريطاني لمصر".





وأردف البيان أن المجتمع المصري كله بكل أطيافه يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا وفي المقدمة منه النقابة العامة للمهن الزراعية مؤكدا علي نزاهة وحيادية القضاء المصري وعدالة المحاكم المصرية التي يشهد لها القاصي والداني وان معاناة الشعب المصري من الأرهاب لم تجربها الشعوب الاوروبية والإ كانت إستخدمت ابشع الوسائل كما قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مع أول تفجيرات في بلده حين يكون الأمر يتعلق بالأمن القومي لا تحدثوني عن حقوق الإنسان ومع ذلك لا تطبق مصر هذا المفهوم الذي لم يعترض عليه أحد في أوروبا وأمريكا وانما أنشأت مصر مجلسا لحقوق الإنسان سوف يفند هذه المزاعم في الإجتماع القادم للمفوضية الدولية لحقوق الانسان .