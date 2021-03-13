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محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في زفتى

السبت 13/مارس/2021 - 05:35 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لأعمال الصرف الصحي بقرى ( شبراملس ، حنون ، دمنهور الوحش ، كفر سنبو ، سنبو الكبرى ، فرسيس ، ششتا ، سندبسط ، كفر شمارة ، كفر نواي ، ميت النور) ، كما تابع المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى ( الضبابشة، تفهنا العزب ، نهطاي ، كفر دمنهور).


جاء ذلك؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل دوري ومستمر تنفيذ كافة المشروعات،موضحًا استعداد المحافظة لإزالة أي معوقات لتحقيق التطوير المنشود بالشكل الأمثل وفي الوقت المحدد، حيث يتم تنفيذ ١٥٦٣ مشروع داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى بإجمالي ٤.٥ مليار جنيه.

بينما  قرر محافظ الغربية  غلق وتشميع 1313 مركزا للدروس الخصوصية حتى 24 من فبراير الماضي، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في زفتى
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في زفتى
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في زفتى
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في زفتى
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