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حوادث

ساعة شيطان.. ربة منزل تستعين بجارها لقتل شقيق زوجها في كوم حمادة

السبت 13/مارس/2021 - 05:16 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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أسماء الجنبيهى

أمرت نيابة كوم حمادة، بحبس ربة منزل وجارها، 4 أيام، لاتهامهما بالشروع فى قتل شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بينهم.

تراجع الأحداث عندما تلقى اللواء محمد والى مدير بمدير أمن البحيرة، إخطارًا من  مركز شرطة كوم حمادة بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال "ا س ل" مقيم بزاوية فريج التابعة للمركز، مصاب بكسر في الجمجمة ووجود نزيف في المخ إثر الاعتداء عليه.

على الفور أمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث ، لسرعة كشف غموض الواقعة.

و بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة شقيقه وجارها انتقامًا من شقيق المجنى عليه وإلصاق التهمة به لوجود خلافات أسرية سابقة بينهم.

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