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محافظات

تداول 255 ألف طن بميناء الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة

السبت 13/مارس/2021 - 05:29 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 255 ألف طن.

ذكرت هيئة الميناء في بيان أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 4930 حاوية مكافئة.

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بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 47 سفينة خلال  الثمانية والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 40 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
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