هنعيش الأربعة فصول في يوم .. الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهايات الفصول تشهد اضطرابات كبيرة، معقبا: أمامنا أسبوع وينتهي فصل الشتاء رسميا وجغرافيا.



وأكمل "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي": نحن الآن في أجواء ربيعية بدرجة كبيرة، وهذا يشير إلى انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع وتقلباته الجوية، معقبا: مناخيا أجواء الربيع بدأت منذ هذا الأسبوع.



وأضاف، شهر الربيع يشهد تقلبات جوية سريعة، متابعا: يمكننا أن نشهد أجواء الأربعة فصول في يوم واحد، مشددا على ضرورة متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.



وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة وعدم تغيير نوعيتها؛ وذلك تحسبا لتغير في حالة الجو والتقلبات خلال الشهر القادم.



واوضح، أن طقس الاسبوع الحالي مستقر، ولا توجد أي تقلبات جوية.