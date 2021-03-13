بوسى ضيفة أكرم حسني في أسعد الله مساءكم من جديد

يستضيف البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر فى موسمه الرابع، المطربة بوسي ، في حوار ساخر وغير تقليدي.





وتتضمن الحلقة مشاهد محاكاه تمثيلية لإحدي أغانيها، يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الاسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.





البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد" تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي.





ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق.