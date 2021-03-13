ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: تكليفات من الرئيس بإعطاء أولوية للتأمين الصحي الشامل

السبت 13/مارس/2021 - 05:15 م
وزير المالية خلال
وزير المالية خلال الجولة
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات؛ بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدى في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.

قال، خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا.

اقرأ أيضا:
أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »، وعكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

قال الوزير، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.

أضاف الوزير، إننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير التأمين الصحي الشامل يتفقد الوحدة الصحية بإحدى قرى الأقصر

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

المالية: تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال 10 سنوات

خدمة صحية متميزة.. برلماني يوضح عوائد مد مظلة التأمين الصحي الشامل

وزير المالية: نعمل بالتوازي في 5 محافظات لتطبيق «التأمين الصحي الشامل» خلال عامين

استعدادا لإطلاق منظومة التامين الصحي .. دعم مستشفى فايد المركزى في الاسماعيلية بسيارتي اسعاف

ترشيحاتنا

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

ساعة شيطان.. ربة منزل تستعين بجارها لقتل شقيق زوجها في كوم حمادة

التشكيل النهائي لـ لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

إنجاز كبير.. أحمد موسى يعرض صور ولقطات للعاصمة الإدارية بالدرون.. فيديو

رئيس الوزراء: لن يخرج مواطن من منزله في مناطق تطوير القاهرة الخديوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021