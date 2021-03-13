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تعليم

119 طالبا وطالبة بالدراسات العليا يؤدون الامتحانات بـ"زراعة طنطا"

السبت 13/مارس/2021 - 06:34 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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احمد علي
كشف الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، انتظام سير الامتحانات بكليات الجامعة على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.
أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة ‏للدراسات العليا ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بالجامعة، أن أعمال الامتحانات اليوم أداها 119 طالبا وطالبة بالدراسات العليا بكلية الزراعة، موزعين على 7 لجان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها، يرافقه الدكتور محمد السيد، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أسعد دربالة، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عيسوى قاسم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعيد معتمد أمين عام الكلية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بما من إرتداء الكمامات ومتابعة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع التشديد على تطبيق القانون فى التصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.

وأكد عميد كلية الزراعة، أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب الدراسات العليا لمرحله الماجستير والدكتوراه فى عدد من التخصصات العلمية منها " تخصص الانتاج الحيوانى، وتخصص علوم وتكنولوجيا التغذية،وتخصص الاقتصاد الزراعى، وتخصص الميكنة الزراعية، وتخصص البساتين، وتخصص الوراثة الزراعية، وتخصص علوم الأرض والمياه"

وأوضح الدكتور أسعد دربالة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني بشكل يومي، والاهتمام بمراعاة وجود المسافات الآمنة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
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119 طالبا وطالبة بالدراسات العليا يؤدون الامتحانات بـ"زراعة طنطا"
119 طالبا وطالبة بالدراسات العليا يؤدون الامتحانات بـ"زراعة طنطا"
119 طالبا وطالبة بالدراسات العليا يؤدون الامتحانات بـ"زراعة طنطا"
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