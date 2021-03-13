روسيا ترصد عودة أكثر من 650 ألف لاجئ إلى سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتصارعة في سوريا، اليوم السبت، عودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري إلى سوريا منذ 18 يوليو عام 2018.





وقال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان، إن أكثر من 650 ألف لاجئ سوريا ممن غادروا البلاد خلال الحرب، عادوا من الخارج منذ 18 يوليو عام 2018، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.





وأضاف المركز أنه خلال الأيام الماضية، عبور 48 لاجئًا من بينهم 15 امرأة و25 طفل إلى الحدود السورية من خلال معبري جاديت يابوس وتلكلخ الحدوديين مع لبنان، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى البلاد حتى الآن 650,348 شخصًا.





وأوضح المركز أن أغلب اللاجئين السوريين عادوا من الأردن وبلغ عددهم نحو 395 ألف شخص، ويليه لبنان بحوالي 255 ألف شخص، بينما لا يزال هناك نحو 6.74 مليون لاجئ سوريا يعيشون في الخارج، نصفهم تقريبًا يعيشون في تركيا.