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فن

الشاعر صابر كمال يكشف الاسم الحقيقي لأغنية عمرو دياب «فاكرني يا حب»

السبت 13/مارس/2021 - 05:36 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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نجلاء سليمان
كشف الشاعر صابر كمال، عن كواليس أغنيته الناجحة "فاكرني ياحب" التي قدمها الفنان عمرو دياب ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، والاسم الأول لها. 

وقال صابر كمال في تصريحات لراديو إنرجي 92.1، إنه كان يتطلع للعمل مع الملحن وليد سعد، وتعرف عليه عن طريق الموزع أحمد إبراهيم، ودار بينهما حوار حول العمل سويا في أغنية. 

وأوضح صابر كمال، أنه تأخر لمدة طويلة على وليد سعد وصلت إلى حوالي شهر، حتى هاتفه وطلب مقابلته لإطلاعه على كلمات الأغنية، الذي بدوره سعد بها كثيرا، وقام بتلحينها في نفس اليوم. 

واتفق صابر كمال ووليد سعد على طرح الأغنية على الفنان عمرو دياب وفق تصريحاته لإنرجي، الذي بدوره أعجب بالأغنية كثيرا ولم يغير في كلماتها، وأثنى على لغتها والمصطلحات التي لفتت انتباهه. 

وأشار صابر كمال إلى أن كلمات أغنيته تأتي بلغة غير مستخدمة أو دارجة في قاموس الأغاني، خاصة في السياق العاطفي، لكن عمرو دياب كان مبسوطا بها، خاصة تعبير "بتخم ياحب". 

التغيير الوحيد الذي أجراه عمرو دياب كان اسم الأغنية، وبعدما كان يطلق عليها صابر كمال "عفريت الحب"، طلب الهضبة أن تكون "فاكرني ياحب"، بحسب وصفه. 
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