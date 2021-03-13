القبض على هارب من تنفيذ حكم إعدام ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن جنوب بنى سويف، اليوم السبت، من ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، والسجن 10 سنوات في قضية سرقة وصادر ضده 7 أحكام قضائية أخري.





تلقى الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن معلومات من أحد مصادرة السرية تفيد قيام المتهم "سالم.ع" 34 سنة والهارب من تنفيذ حكم الإعدام وحكم بالسجن 10 سنوات لاتهامه في قضية سرقة و7 أحكام قضائية أخري متنوعة والمقيم بنجع كوم الرمل التابع لمركز الفشن.





شارك في الحملة النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وشريف فارس معاونوا المباحث حيث تم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مركز شرطة العدوة وسياره ملاكي بالإسكندرية مبلغ بسرقتها.



