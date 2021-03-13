وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مؤتمر اتحاد المسوقين Marketers league





شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر اتحاد المسوقين The Marketers League، تحت عنوان "ما بعد الجائحة"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي يعتبر أول مؤتمر من نوعه للدعاية والتسويق والادارة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط، والذي يقام خلال الفترة من 13 الي 14مارس 2021.





واقيمت جلسة نقاشية حول دمج القطاعات المختلفة والتعاون بين الوزارات المختلفة في تقديم الخدمات، شارك فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستاذ الدكتور أحمد درويش، الدكتورة غادة لبيب نائبا عن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأستاذ أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وممثلا عن وزارة السياحة والآثار، ودار الجلسة الدكتور أحمد سمير عميد مركز الإستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات.









وفي كلمته، أكد صبحي على أهمية المؤتمر والمشاركة فيه، موضحًا أن تاثير الرياضة كبير في العديد من المجالات بالإضافة إلى عملية الترويج لمختلف البلاد، حيث تستغل مختلف الدول استضافتها للبطولات الدولية والقارية المختلفة للترويج ولدعم البلد في مختلف الانشطة والمجالات سواء الرياضية او السياحية او الاقتصادية او الطبية، وهو ما ابدعت مصر في إستخدامه خلال بطولة العالم لليد التي استضافتها مصر، بالإضافة إلى العديد من البطولات التي تستغلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف الوزارات من أجل العمل علي تحقيق تكامل للنهوض بالمنظومة.





كما تم إستعراض آخر الأرقام والإحصائيات العالمية التي تعبر عن التطور في المجال الرياضي من بنية تحتية وإنشاءات وخدمات تقدمها، والمراكز التي تقدمتها مصر خلال الفترة الحالية لتتقدم في العديد من المجالات، كما تم استعراض مؤشرات الدول في التاثير في الرياضة العالمي وحازت مصر علي المركز ٣٨ من إجمالي ٩٠ دولة مشاركة، كما حصلت القاهرة علي المركز الأول أفريقيا والمركز ٧٢ عالميا في مؤشر المدن للتاثير الرياضي العالمي، مشددًا على تأثير الرياضة في العديد من المجالات حيث تعتبر الرياضة مجالًا لتغيير مسارات وسلوك الشعوب.









فيما أعربت الدكتورة غادة لبيب، عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر، موضحة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بالعديد من المشروعات بالتعاون مع العديد من الوزارات وعلي رأسهم وزارة الشباب والرياضة لما لديها من أهمية في مجالها مع الشباب والتحول الرقمي الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات.





كما أوضح أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وزارة السياحة والآثار تعمل علي تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وهناك العديد من المجالات التي تعمل فيها الوزارة بتواز وهي السياحة الشاطئية والسياحة البيئية بالإضافة إلى السياحة الرياضية وهي ما تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الدكتور أشرف صبحي ونتعاون بصفة دائمة في مجال السياحة الرياضية ونثني عليه في هذا المجال حيث أنه لا يدخر جهدًا في هذه الأمور ويعمل دائمًا على تطويرها والتوسع فيها.





ويشارك في الفعاليات عدد من المسوقين الدوليين والمحليين، ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف جائحة كورونا عبر العالم وتأثيراتها المتباينة على كافة الأصعدة الدولية، وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، وتقديم استراتيجيات الشركات تجاه الأزمة وسلوك المستهلك تجاه السوق، وإكساب جيل الشباب المعرفة وتوضيح المشاركين بعض مفاهيمهم وخبراتهم ومؤسساتهم للتعلم منها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للشركات في ظل الظروف الحالية، وكيفية تطوير الأداء وأساليب التسويق في العصر الحديث.



