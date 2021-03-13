بحضور فاروق الباز.. الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي تعقد ندوة عن المرأة

تطلق الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي ندوة عبر تقنية زوووم يوم الأحد المقبل، احتفالها بيوم الام وشهر المراة بعنوان المرأة العربية بين النجاحات والتحديات.







يحضر الندوة العالم فاروق الباز عالم الناسا المعروف ضيف الشرف ويتحدث عن مكانة المرأة العلمية وما قدمته من نجاحات في مجال العلوم.







كما يحضر نخبه من المتخصصين بقضايا المراة بينهم الدكتورة سوزان القليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وماجده محمود مقرر فرع الجيزه بالمجلس القومي للمرأة.







وتتضمن الندوة ايضا حضور الشاعرات ايمان يوسف ورشا حسني الفائزات بجائزة احسن قصائد شعريه عن المراة.







وقالت الدكتوره جيهان جادو رئيس الرابطة ان الندوة لها اهمية كبيره جدا من عدة نواحي اهمها اهتمام الرابطة باهمية دور المرأة وما حققته من نجاحات كبيرة في مجال العلم وغيره من المجالات المتعددة، إضافه الي اهمية دور الابداع الذي يعبر عن المرأة بشكل خاص من فنون وابداع وشعر وادب.







واضافت جادو ان الرابطة أعلنت عن مسابقه للشعر الخاص بالمرأة لاقت استحسانا كبيرا عند الجميع وتقدم لها العديد من المتسابقين والمتسابقات من الشعراء وسوف يتم الاعلان عن الفائزات في هذه الندوة.