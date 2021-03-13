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محافظات

محافظ الغربية: تحرير ٣٢٩٥ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٦٨٨ مركزا للدروس الخصوصية

السبت 13/مارس/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم اليوم تحرير عدد (١٨) محضر لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة ،وتم التصالح مع (١٣) مواطن بإجمالي مبلغ ٦٥٠ جنية وتم تحويل (٥) للنيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لتطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد علي مستوي قري ومراكز المحافظه .

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة .
كما  تم فض عدد(١٦)سوق  ،عدد(٨)أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد(٣) مراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة بالأمس .

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد(٣٢٥٢)محضر للأفراد وعدد(٤٣)محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (٨٣١)سوق، عدد(٣٣٨)فرح ومآتم وتشميع وغلق (٦٨٨)مركز دروس خصوصية منذ يوم ١٦/ ١ / ٢٠٢١م .

كما يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفًا من الغرامة .
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