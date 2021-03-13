التعادل 1 - 1 يحسم مباراة ألافيس وقادش في الدوري الإسباني





وتقدم ألافيس عن طريق خوسي لويس سامارتين ماتو، في الدقيقة 36، من ركلة جزاء.





وفي الدقيقة 84 تمكن قادش من تعديل النتيجة من ركلة جزاء أيضا سددها اليخاندرو فيرنانديز بنجاح.





وسيطر قادش على مجريات اللقاء بنسبة 51 % ، وسدد 13 تسديدة من كرة واحدة على المرمى جاءت هدف.





في المقابل سدد ألافيس 13 تسديدة أيضا، منهم 3 تصويبات بين القائمين والعارضة.





وبهذه النتيجة رفع قادش رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 13، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما وصل ألافيس للنقطة 23 في المركز الـ 18.

حسم التعادل 1- 1 مباراة ديبورتيفو ألافيس وقادش، التي أقيمت على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.