لقاحات كورونا تفكك وحدة أوروبا وخمس دول تتحرك للتوزيع العادل

طالبت خمس دول أوروبية بإجراء قمة أوروبية لمناقشة مشاكل التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين دول الاتحاد الأوروبي.





وأفادت وكالة الصحافة النمساوية، بأن أستراليا، وبلغاريا، ولاتفيا، وسلوفينيا، والتشيك، أرسلت خطابًا إلى بروكسل طالبت فيه بعقد قمة أوروبية لمناقشة أزمة توزيع اللقاحات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.





وأكدت الدول الخمس في خطابها على ضرورة التوزيع العادل للقاحات كورونا بين دول الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع عدد السكان، حيث تعرض قادة تلك الدول إلى انتقادات حيال آلية توزيع اللقاحات في إطار الاتحاد الأوروبي.





وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن الآلية تسمح للدول وشركات الأدوية بإجراء صفقات إضافية بشكل فردي لاستيراد اللقاحات، ولهذا السبب قد يواجه مواطني الدول الأخرى أزمة في نقص اللقاحات.





وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أعلن أمس، أنه على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على توزيع اللقاحات على أساس نصيب الفرد، فإن بعض البلدان كانت تتلقى أكثر من غيرها.





ولاحظ المسؤولون الأوروبيون في أماكن أخرى أن بعض البلدان طلبت كميات مختلفة من اللقاحات ولم تحصل دائمًا على حصصها الكاملة.