قطعة سجق تنهي حياة طفل بطريقة مأساوية

كان الطفل الصغير يتوق إلى قضاء عطلة ممتعة مع والدته وجدته ليتناول الطعام ويلهو بالحديقة، لكنه لم يعلم أنه يتوق إلى يومه الاخير في الدنيا، فحولت قطعة صغيرة من السجق النزهة إلى جنازة.





وتوفي الطفل البالغ من العمر عامين بعد ان اختنق بقطعة من السجق، بينما كان في أحد المطاعم في حديقة العطلات في "بوتلين" ببريطانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





كان "جيمس مانينج" يستمتع برحلته إلى "بوغنور ريجيس" في غرب ساسكس مع والدته وجدته عندما وقعت المأساة، فبينما كان يتناول الطفل قطعة من السجق خلال وجبة الإفطار بدأ في الاختناق الشديد ثم أنقطعت انفاسه.





طلبت الام الإسعاف كي يلحقون بطفلها الصغير، وتسابق المسعفون لمساعدة الطفل بعد أن أجبروا على ترك سيارة الإسعاف الخاصة بهم والاندفاع مشيا على الأقدام عندما وجدوا الطريق مسدودا بالبوابات المغلقة والحواجز.





ولكن الطفل قد فارق الحياة بعد أيام من بقائه داخل المستشفى واتهمت الأم المسعفون بتقاعسهم عن انقاذ طفلها، وتوجهت لرفع قضية ضد المستشفى والعاملون بها فبعد تشريح الجثة أخبرهما الطبيب الشرعي أن الطفل الذي كان يعاني من تضخم في اللوزتين وسد السجق الرئتين مما أدى إلى وفاة الطفل.



