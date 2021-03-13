حرب شوارع في مباراة الشرقية للدخان والفيوم بالقسم الثاني

اندلعت اشتباكات بين لاعبي فريق الشرقية للدخان والفيوم في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجوله السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.





جاء ذلك بعدما سقط أحد لاعبي الشرقية للدخان علي أرض الملعب بسبب الإصابة وحاول لاعب فريق الفيوم اخراج الكرة لعلاج اللاعب قام مهاجم الشرقية بإحراز هدف مما تسبب في أزمة بين لاعبي الفريقين.





امتدت الاشتباكات الي خارج الملعب وعلي مقاعد البدلاء بين مدربي الفريقين وتوجه لهم الحكم واعطي الثنائي بطاقة صفراء.





ويحتل فريق الشرقية للدخان المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني برصيد ٣٦ نقطة بينما جاء فريق الفيوم في المركز السابع برصيد ٢١ نقطة.