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برلمان

عضو بالشيوخ: بيان "حقوق الإنسان" عن مصر كاذب واتهامات مرسلة

السبت 13/مارس/2021 - 06:14 م
النائب عمرو فهمى
النائب عمرو فهمى ، عضو مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، رفضه التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بالبيان "الكاذب".

وأوضح فهمي في بيان اليوم،  أن هناك أهدافًا خبيثة وراء صدور هذا البيان الذي ظهر بدون أدلة حقيقية وأنه مجرد استجابة لضغوط لمجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر لإحراج الدولة، مشيرا الى أن مثل هذه المحاولات تكون فاشلة ولن تنجح في إسقاط مصر خاصة أنها دولة كبير، ولديها قيادة عظيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواطن المصرى يجمع بين حقوقه الأساسية والإنسانية فى التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، مطالبا من جميع المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الرسمية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية لإقامة حوار كبير، وللعمل المشترك علي كل ما يتعلق بملفات وقضايا وأوضاع حقوق الانسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية. 

وأكد النائب، أن الشعب المصرى لم يعط أي اهتمام بهذا البيان  الأممي لأنه يعلم بأن كل ماجاء فيه أشياء مغلوطة ولاتستحق الرد عليها.
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