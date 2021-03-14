اقتصاد الإمارات| كهرباء ومياه دبي تتسلم ختم "100% لاورقية" من "دبي الذكية"

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وأضاف أن الهيئة انتهت من الربط الإلكتروني مع أكثر من 30 جهة وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 97.49% في عام 2020 .





وأشار إلى أنه من بين المبادرات التي أسهمت في الاستغناء عن استخدام الأوراق بنسبة 100% تطبيق الهيئة الذكي ومبادرة إيقاف التعاملات النقدية والشيكات وإيقاف استخدام الطابعات وتحويل جميع المعاملات الورقية إلى رقمية وتطبيقا "المكتب الذكي" و"المستند الذكي" للموظفين واللذان شكّلا نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات حيث يتيحان المرونة الكاملة لموظفي الهيئة للعمل عن بعد.





وأوضح أن هذه المبادرات أسهمت في استمرارية العمل بكل سلاسة ومواصلة تقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة خلال فترة العمل عن بعد نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19".



واختتم بالقول: "نفخر بهذا الإنجاز المهم الذي حققته الهيئة وأود أن أشيد بجهود "دبي الذكية" وتعاونها مع مختلف الجهات الحكومية في دبي ونعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة العمل لابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين وتسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وتعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار.





وأعرب عن تمنياته أن يكون هذا العام الذي يتم خلاله الا حتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071".

تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي ختم "100% لاورقية" من مؤسسة دبي الذكية تقديرًا لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.جاء ذلك خلال زيارة وفد دبي الذكية إلى مركز الهيئة الرئيسي حيث كان في استقبالهم سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وضم الوفد كلا من يونس آل ناصر مساعد المدير العام لـ "دبي الذكية" المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، في تصريحات له لوكالة الأنباء الإماراتية " وام"، عن سعادته واعتزازه بهذا النجاح الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالتميز والريادة ويأتي ثمرة جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي مدينة المستقبل وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.وقال : "لقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وإنهاء جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء حيث توفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.